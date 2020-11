Brindate alla vittoria di Eren con il sakè de L'Attacco dei Giganti

La cantina della casa di Eren Jaeger a Shiganshina è stato uno dei luoghi più misteriosi della serie e anche uno dei più importanti da raggiungere. Ci sono voluti 60 episodi de L'Attacco dei Giganti suddivisi in 3 stagioni per riuscire nell'obiettivo, ma alla fine sono stati fatti passi in avanti che porteranno alla definitiva vittoria sui giganti.

In qualche altra cantina di Shiganshina invece ci potrebbe essere stato qualcuno che si è messo alla prova con il vino, la birra o con uno degli alcolici più famosi del Giappone, ovvero il sakè. Sicuramente non è successo nell'anime, ma nella realtà potete brindare insieme a Eren Jaeger e gli altri membri della Legione Esplorativa per i successi sui nemici de L'Attacco dei Giganti.

È infatti disponibile in Giappone il sakè de L'Attacco dei Giganti. La campagna di promozione di questo nuovo prodotto fa parte di quella pubblicitaria dell'ultima stagione dell'anime, che arriverà tra un mese sugli schermi nipponici e non. La confezione riporta tante scene in scala di grigio mentre campeggia la scritta rossa Beyond the Wall - Sake Since 1866, mentre sulla bottiglia si intravede l'etichetta con un giovane Eren Jaeger pronto ad andare all'attacco.

Meglio dotarsi in fretta di qualcosa per festeggiare visto che la fine del manga de L'Attacco dei Giganti è imminente.