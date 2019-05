Il British Museum apre le porte a un panel dedicato ad Astro Boy e a tanti altri manga

I fumetti sono cultura, questo è un dato di fatto, e fanno parte di un fenomeno di massa che non solo sta prendendo piede più prepotentemente nella società di massa, anzi, ma stanno acquisendo un significato sociale di alto livello, trasportandoli di diritto in una cerchia di fondamentale importanza.

Per questo è una notizia di fondamentale importanza che il British Museum, il famosissimo museo britannico, abbia deciso di organizzare uno spettacolo dedicato all'opera cartacea per eccellenza del Sol Levante, i manga. In particolare, nello speciale evento che avrà luogo nel mese di agosto, tra il 23 e il 26 per la precisione, saranno presenti titoli di alto livello, tra cui Astro Boy, Golden Kamui, Capitan Tsubasa (Holly & Benji) e tanti altri.

Queste manifestazioni sono di particolare importanza, non solo poiché permettono ai manga nipponici di evolversi ulteriormente nel panorama occidentale, ma anche perché garantisce una valorizzazione necessaria a un patrimonio culturale come il fumetto giapponese, che necessita di essere protetto e tutelato.

Inoltre, a proposito del famosissimo Captain Tsubasa, non potete esimervi dal leggere la nostra recensione del titolo calcistico più famoso della nostra infanzia, che ha fatto la storia di un genere shonen. E come non approfittarne della notizia per ricordarvi che ad ottobre 2018 è stato annunciato il reboot della storica serie di Tezuka, dal titolo Go Astro Boy Go!.

E voi, cosa ne pensate della notizia? Potrebbe essere un'importante occasione quella di partecipare alla manifestazione qualora vi trovaste nei paraggi nel mese di agosto,