Broly e Trunks diventano Cavalieri dello Zodiaco in questo crossover con Dragon Ball

I Cavalieri dello Zodiaco sono un brand che risplende ancora oggi. Le stelle dei Saint ci hanno accompagnato per tanto tempo e sopravvivono con la perfect edition dell'originale Saint Seiya e i tanti spin-off che vengono pubblicati in Giappone. Cosa succederebbe se unissimo questo universo a quello di Dragon Ball?

I due universi hanno ben pochi punti di unione: sono entrambi shonen e sono stati pubblicati su Weekly Shonen Jump orientativamente nello stesso periodo, ma poco altro. Eppure l'illustratore Salvador Vera ha deciso di provarci lo stesso, trasportando Broly e Trunks da Dragon Ball a I Cavalieri dello Zodiaco.

Per di più, ha deciso di renderli cavalieri d'oro, facendogli indossare l'armatura dei segni zodiacali delle dodici case. Nella prima illustrazione del talentuoso artista, disponibile nel tweet in basso, c'è Broly con l'armatura d'oro di Gemini, adeguatissima per uno come lui che ha praticamente una doppia personalità tra stato normale e stato super saiyan leggendario.

Nella seconda immagine, disponibile nel link alla fonte dall'account Deviantart di Salvador Vera, è presente Trunks con l'armatura d'oro di Aries, il primo che il gruppo di protagonisti de I Cavalieri dello Zodiaco incontra nella scalata. Cosa ne pensate di questa trasformazione dei due guerrieri saiyan?

Di recente c'è stato anche un crossover tra Naruto e il mondo saiyan.