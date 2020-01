Brook di ONE PIECE incontra Ghost Rider in un artwork davvero fiammeggiante

Sappiamo benissimo come i crossover tra serie facciano impazzire gli appassionati. Nel corso del tempo ne sono stati fatti molti a livello ufficiale o per presentare prodotti o eventi. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello molto strano tra Gundam ed Hello Kitty. E quando non ci arrivano i produttori ci pensano i fan.

Basta fare una rapida ricerca sul web e sui principali canali social per trovare artwork che fondono insieme personaggi proveniente da serie anime diverse e, talvolta, con un riscontro di pubblico ancora più grande, tra mondi completamente diversi. Una combinazione che sta andando molto ultimamente, proprio per la fama di cui entrambi le realtà godono, solo le unioni tra i personaggi provenienti dal mondo Marvel e quello dal mondo manga.

Tempo fa vi avevamo fatto vedere, ad esempio, la fan art davvero fatta bene che univa Gogeta con Thor. Oggi, sulla stessa falsa riga, vi parliamo di un nuovo incontro della Marvel con il Giappone, ma questa volta il soggetto non è un personaggio creato da Toriyama ma, bensì, da Oda.

Se vi dico Brook quale accostamento con un eroe della casa delle idee vi viene subito in mente? Pensate al membro della ciurma di Rufy. Un povero uomo che ha mangiato il frutto sbagliato, quello che non gli ha conferito poteri in vita, ma solo dopo la morte. Quell'uomo che improvvisamente è ritornato dal mondo dei defunti come un mucchio di ossa, solo e senza nessuno da cui tornare.

Bene, se ancora non ci siete arrivati, allora ve lo suggeriamo noi: il personaggio Marvel che ha incontrato Brook in una nuova fan art non è altri che Ghost Rider. L'angelo della morte con la testa infuocata e uno spirito altrettanto caldo.

A creare questa fusione è stato l'artista di Reddit, Agent-65 che, come potete vedere dal disegno in calce a quest'articolo, ha riprodotto lo scheletro ideato da Oda, ma al posto della voluminosa chioma scura di capelli, ha delle fiamme. Altro richiamo a Ghost Rider è la catena che regge nella mano destra.

Cosa ne pensate di questa fan art? Vi è piaciuto Brook stile angelo della morte? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.