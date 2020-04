Bruce Willis è Doraemon in questo originale spot di SoftBank

In Giappone la fama del manga nato dalla mente della coppia di artisti Fujiko Fujio non è mai diminuita: dopo il negozio interamente dedicato a Doraemon, vi segnaliamo questo spot in cui è presente Bruce Willis nei panni del celebre personaggio.

L'account di Twitter @Otaku_USA ha voluto infatti condividere con tutti i suoi follower la notizia, con un messaggio presente in calce alla notizia, in cui è possibile vedere una immagine della pubblicità andata in onda in Giappone. Protagonista è Bruce Willis, intento ad imitare i protagonisti di Doraemon. Il video è stato creato in occasione di una promozione di SoftBank, una delle più grandi holding finanziarie giapponesi. La star di film di azione quali "Die Hard", "Pulp Fiction" e "Il Quinto Elemento" ha quindi prestato la sua immagine per interpretare Nobita Nobi, giovane ragazzo la cui vita verrà sconvolta dall'incontro con Doraemon, gatto robotico venuto dal futuro per aiutare Nobita.

Se siete interessati alle divertenti avventure del duo, vi segnaliamo che dopo 23 anni l'opera ritornerà con un nuovo volume di Doraemon, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, il primo numero del manga infatti è stato pubblicato sulla rivista CoroCoro Comic di Shogakukan nel dicembre del 1969, riscuotendo sin da subito un discreto successo.