Brutte notizie: il capitolo 376 di Berserk non uscirà prima di marzo

Ci risiamo, ancora una volta è stata confermata l'assenza di Berserk su Young Animal. Ormai la situazione si protrae da diversi mesi e sembra che almeno per il momento non ci siano speranze di rivedere Gatsu in tempi brevi. Almeno fino al prossimo mese, Koji Mori e Studio GAGA non pubblicheranno un nuovo capitolo.

Era inizio novembre 2023 quando sulle pagine di Young Animal appariva il capitolo 375 di Berserk. Da quel momento in poi, la serie manga del compianto Kentaro Miura è scomparsa dai radar e puntualmente viene annunciato un nuovo ritardo e uno slittamento dell'uscita.

È stato ufficialmente confermato che Berserk 376 non uscirà nel numero di Young Animal in arrivo in Giappone a fine mese. La rivista di Hakusensha viene pubblicata ogni secondo e quarto venerdì del mese, per cui la prossima uscita utile è quella dell'8 marzo 2024. Scopriremo nelle prossime settimane se Berserk 376 uscirà a inizio marzo, oppure se il pubblico dovrà attendere ancora.

Nonostante il susseguirsi di questi ritardi i lettori portano fiducia. Sappiamo per certo che Studio GAGA stia lavorando al manga. Solamente nella giornata di ieri il principale responsabile tra gli assistenti dello staff, @Drache_Doratan, aveva rivelato di non poter incontrare i suoi colleghi per via delle condizioni meteorologiche avverse che in queste ore stanno causando disordini nella capitale nipponica. Ciò vuol dire che i lavori sul manga vengono portati avanti nonostante i continui slittamenti. Non sarebbe comunque questa l'unica ragione degli svariati ritardi. Berserk 376 tarda a uscire poiché Koji Mori parrebbe essere dinanzi a un punto della trama poco chiaro.