Brutte notizie per i fan di Nana: l'autrice Ai Yazawa risponde sullo stato del manga

Per diverso tempo, il settore dei manga shojo è stato dominato da un progetto in particolare, che in certi periodi superava anche le vendite di ONE PIECE. Quel manga è Nana, nato nel 2000 e con una pubblicazione travagliata, specialmente negli ultimi anni in cui praticamente non ci sono stati capitoli distribuiti sulla rivista né altrove.

Nana ha ormai 20 anni e più ma la maggior parte di questi sono stati passati proprio in una pausa perpetua in virtù delle condizioni dell'autrice. Alcune voci dalla Cina volevano un ritorno di Ai Yazawa, purtroppo per i fan è stato smentito tutto proprio dalla mangaka, che ha partecipato al numero recente della rivista giapponese DaVinci Magazine.

Su questa rivista, di cui Ai Yazawa ha proprio curato la copertina come potete osservare nell'immagine in basso, l'autrice ha dichiarato che non è nello stato di riprendere la pubblicazione di Nana. Il manga quindi è destinato a rimanere in pausa ancora per un tempo indefinito, e senza motivazioni specifiche da parte dell'autrice.

Gli appassionati sono quindi costretti a mettersi il cuore in pace per il futuro di questo manga che non tornerà a breve. L'ultimo volume pubblicato, sia in patria che in Italia, è il 21 e risale al 2009.