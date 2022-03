BRZRKR: il fumetto scritto da Keanu Reeves arriva il 3 marzo, tutti i dettagli

L’amato attore canadese Keanu Reeves, tornato di recente nei cinema col controverso Matrix Revolutions, si prepara a fare il suo debutto nel mondo dei fumetti attraverso la serie BRZRKR, storia fantastica quanto drammatica che si svilupperà in quattro volumi, portati in Italia dalla Panini Comics.

A partire da giovedì 3 marzo 2022 sarà infatti disponibile nelle librerie e fumetterie il primo volume, costituito da 128 pagine, interamente a colori, e venduto al prezzo di 16 euro. Dalla copertina, disponibile in calce, si nota come Keanu Reeves sia stato affiancato dallo sceneggiatore Matt Kindt, che forse alcuni tra di voi conosceranno per i suoi lavori per la testata di DC Comics Justice League of America, e dal talentuoso artista Ron Garney, il quale ha contribuito alle serie di Capitan America e Wolverine targate Marvel Comics.

La storia di BRZRKR, che diventerà anche un anime Netflix, ha come protagonista un guerriero, brutale e violento, che semina morte e distruzione. Una particolarità del protagonista, conosciuto come B., è la sua immortalità, e nonostante possa essere considerata un privilegio o una benedizione, lui stesso continua a combattere con un unico scopo: scoprire la verità sulla sua essenza e trovare un modo per finirla.

Keanu Reeves si è fin da subito detto entusiasta del progetto, proposto sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, dove ha ricevuto il più alto finanziamento mai registrato prima, definendo i fumetti come un tassello fondamentale della sua crescita dal punto di vista artistico. Per chi fosse interessato alla serie sarà anche disponibile, solo sul sito ufficiale di Panini, uno speciale cofanetto contenente i primi quattro capitoli spillati, ricreando quindi la versione americana, venduto al prezzo di 29 euro.