BRZRKR: Netflix annuncia l'anime del fumetto con protagonista Keanu Reeves

Per una serie di motivi, che non abbiamo neanche il bisogno di sottolineare, Keanu Reeves è diventato uno degli attori più amati al mondo, una sorta di idolo del web che ha persino partecipato a progetti ambiziosi come il recente Cyberpunk 2077. Pare però sia giunto il momento per la star di entrare anche nel mondo anime e manga con il suo BRZKRK.

A fine gennaio l'attore promosse personalmente BRZRKR in un video dedicato che vi consigliamo caldamente di recuperare. Il suo fumetto che lo vede protagonista, che si legge semplicemente come "Berserker", riceverà presto due adattamenti curati da Netflix, un live-action cinematografico ed una serie animata. Se nel primo caso l'attore presterà il suo volto come protagonista, nel secondo invece compirà il suo ruolo come doppiatore del medesimo personaggio principale.

Nel momento in cui scriviamo non abbiamo ulteriori informazioni sulla serie animata targata Netflix, se non che avrà 12 episodi, ma dovrebbe trattarsi di un'idea che Keanu Reeves ha personalmente sviluppato nel corso degli anni. La trama di BRZRKR qui segue:

"Brzrkr viene descritta come "un'epica e brutale saga di un guerriero immortale di 80.000 anni che combatte per secoli e secoli. L'uomo conosciuto solo come "B" (Keanu Reeves) è metà mortale e metà dio, maledetto e costretto a compiere azioni violente anche a costo della sua sanità mentale. Ma dopo aver vagato sulla Terra per centinaia di anni, B sembra trovare finalmente un rifugio, ovvero lavorare per il governo americano e combattere tutte quelle battaglie violente e pericolose per chiunque altro. In cambio, a B verrà garantito un desiderio: la verità dietro la sua esistenza immortale e come concluderla"."

