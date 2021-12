Bubble: l'autore di Death Note e il regista di Attack On Titan nel nuovo anime di Netflix

In maniera del tutto inaspettata, il colosso dedito allo streaming on-demand, Netflix, ha annunciato la sua ultima produzione originale in collaborazione con Wit Studio (L'Attacco dei Giganti): Bubble. Ma a dettar maggiore stupore, tuttavia, è lo staff chiamato a partecipare al progetto che preannuncia uno spettacolo narrativo e tecnico.

L'investimento di Netflix nel mercato dell'animazione giapponese si sta rafforzando giorno dopo giorno di produzioni originali e commissionati appositamente per il mercato streaming di cui il colosso americano detiene una fetta piuttosto grande nel panorama globale. Diversi studi, infatti, stanno collaborando con l'azienda per realizzare alcuni di questi progetti, tra cui WIT, lo stesso dietro l'anime de L'Attacco dei Giganti e Kabaneri of Iron Fortress.

Ad ogni modo, il prossimo titolo frutto della collaborazioni tra le due parti si intitolerà Bubble e prevede uno staff tutto d'eccezione. La regia sarà affidata a Tetsuko Araki (L'Attacco dei Giganti), il character design originale al noto illustratore di Death Note, Takeshi Obata, con la sceneggiatura al controverso ma anche tanto apprezzato Gen Urobuchi (Fate/Zero, Psycho Pass). Il tutto, inoltre, sarà accompagnato dalla colonna sonora del celebre Hiroyuki Sawano (L'Attacco dei Giganti, Guilty Crown, Owari no Seraph).

Potete anche dare un'occhiata al primo trailer rilasciato per l'occasione, lo stesso allegato in cima alla pagina, e alla sinossi della storia che qui segue:

"Questa storia è ambientata a Tokyo, dopo che una pioggia di bolle è caduta sulla terra, sovvertendo le leggi della fisica. Isolata dal resto del mondo, Tokyo è diventata il campo da gioco di un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, lo sfondo per battaglie tra squadre di parkour in volo tra i palazzi. Un giorno Hibiki, un giovane fuoriclasse famoso per il suo stile spericolato, compie una mossa avventata e precipita nel mare che obbedisce alla forza di gravità. Uta, una ragazza dotata di poteri misteriosi, gli salva la vita. In quel momento, i due sentono un suono particolare, impercettibile agli altri. Perché i destini di Hibiki e Uta si sono incrociati? Il loro incontro è l’inizio di una rivelazione che cambierà ogni cosa."

L'anime è atteso al debutto su Netflix, anche in Italia, il 28 aprile 2022. E voi, invece, che aspettative avete per questa serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.