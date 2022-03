Bubble, splendido trailer per il film Netflix del regista di Attack On Titan e Death Note

Un nuovo trailer per il film d'animazione originale di WIT Studio e Netflix, Bubble, è stato rilasciato sul sito ufficiale del progetto. Il comunicato stampa annuncia la cantautrice "Riria" come voce dell'eroina Uta e interprete dell'ending "Jaa ne, Mata ne" (See You, Catch You Later).

Inoltre, vediamo un frammento dell'opening del film "Bubble feat. Uta", una nuova canzone creata dal compositore EVE. L'uscita del film è prevista per il 28 aprile sul catalogo globale della piattaforma, seguita da un'uscita nelle sale in Giappone il 13 Maggio 2022.

Tra i doppiatori troviamo Jun Shison, Mamoru Miyano (doppiatore di una futura Luna Crescente di Demon Slayer), Yuuki Kaji, Tasuku Hatanaka, Sayaka Senbongi, Marina Inoue, Shinichiro Miki e Alice Hirose. Mentre Tetsuro Araki (Death Note, Attack On Titan, Highschool of the Dead, Guilty Crown) dirige il film presso WIT Studio. Gen Urobuchi (Psycho-Pass, Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Aldnoah.Zero) ha scritto e supervisionato la sceneggiatura.

Takeshi Obata (Death Note, Bakuman, Platinum End, Hikaru no Go) è responsabile del character design. Hiroyuki Sawano (Attack On Titan, The Seven Deadly Sins, Blue Exorcist, Kill la Kill) si occupa della composizione della colonna sonora.

La storia si svolge a Tokyo, dopo che delle bolle sono piovute sulla Terra, annullando la gravità. Isolata dal mondo esterno, Tokyo è diventata un campo di battaglia per un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie e competono in squadre di parkour saltando da un edificio all'altro.

Hibiki, famoso per il suo stile spericolato, sbaglia una mossa e precipita in un mare galleggiante. Ma Uta, una ragazza con poteri misteriosi, gli salva la vita. Successivamente, viene prodotto un suono unico che solo loro due possono sentire. Perché Uta si è presentata davanti a Hibiki? L'incontro porta a una rivelazione che cambierà il mondo.

