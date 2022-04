Bubble: il nuovo trailer lancia il countdown per l'uscita su Netflix

Da tempo Netflix si sta dedicando ad espandere il proprio catalogo nel settore degli anime. Sono tanti i prodotti che arriveranno nel 2022, ma non ci sono soltanto serie di diversi episodi in programma. Tra qualche giorno infatti verrà distribuito Bubble, film diretto dal regista di Death Note e L'Attacco dei Giganti.

Sono diversi i trailer di Bubble che Netflix ha pubblicato nel corso degli ultimi mesi. La data di uscita però si avvicina e quindi il colosso dello streaming ha deciso di condividere ancora una volta un trailer di Bubble per illustrare bene le caratteristiche di questo mondo ricco di bolle e per far ascoltare la "Bubble feat. Uta", la canzone principale del film che è cantata da Eve.

Diretto da Tetsuro Araki di WIT Studio, Bubble è una storia che prende forma a Tokyo, dopo che le bolle che hanno rotto la legge della gravità hanno iniziato a piovere sul mondo intero. Tagliati fuori dal mondo, Tokyo è diventata una sorta di parco giochi per battaglie di parkour di vari gruppi di giovani che hanno perso le proprie famiglie. Hibiki è un giovane che se la cava ma è anche noto per le pericolose performance di parkour. Un giorno, sbaglia una mossa e viene salvato da Uta, una ragazza con un potere misterioso che appare all'improvviso.

Il film vede la partecipazione di Gen Urobuchi alla sceneggiatura e del notissimo mangaka Takeshi Obata, disegnatore di Death Note, Bakuman, Platinum End, Hikaru no Go e All You Need is Kill, al character design. C'è anche la presenza di Hiroyuki Sawano, l'apprezzatissimo compositore che si è occupato delle musiche de L'Attacco dei Giganti per le prime tre stagioni. Bubble sarà disponibile dal 28 aprile 2022.