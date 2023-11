Bucchigiri?!, il nuovo anime di MAPPA si mostra in un trailer: rivelata l'uscita

Sono passati diversi mesi dall'annuncio di Bucchigiri?!, l'anime completamente originale dello Studio MAPPA e finalmente abbiamo ricevuto ulteriori dettagli in merito. Nelle ultime ore è spuntato un trailer che ha svelato quando uscirà questa nuova serie. Ecco cosa sappiamo in merito!

L'anime sarà presentato in anteprima il 13 gennaio 2023 su Crunchyroll. Al momento non sappiamo quanti episodi prevede questa serie, secondo alcune previsioni potrebbe concludersi sia nella stagione primaverile 2024 che in quella estiva.

Il motivo per cui Bucchigiri?! ha interessato così tanto il pubblico è legato al fatto che l'anime sarà diretto dalla regista Hiroko Utsumi. Negli ultimi anni si è occupata della regia dell'adattamento anime di Banana Fish e, inoltre, è stata la creatrice originale di SK8 the Infinity.

Abbiamo poche informazioni anche sulla storia di Bucchigiri?!. Questa è la trama offerta da MAPPA: "Araji Tomobishi si ritrova coinvolto in una serie di battaglie tra individui tremendamente potenti dopo essersi riunito con il suo vecchio amico Mataka Asamine. Allo stesso tempo, inizia a vedere l'ombra di un demone colossale... " Come potete vedere anche voi, la sinossi offre poche informazioni su questo nuovo anime, ma il trailer che trovate all'interno della news offre uno sguardo decisamente migliore alla serie.



