Bucchigiri?!, l'anime di MAPPA che unisce Le Bizzarre Avventure di JoJo a Tokyo Revengers

Con delinquenti alla Tokyo Revengers, un tocco di ironia ed eccentricità tipici de Le Bizzarre Avventure di Jojo, il tutto immerso in un'ambientazione ispirata a "Le Mille e Una Notte", ecco che nasce Bucchigiri?!, il nuovo anime dello Studio MAPPA, noto per aver animato titoli come Jujutsu Kaisen e Attack on Titan.

Il primo episodio di Bucchigiri è stato pubblicato nella giornata di lunedì 15 gennaio e ha già attirato l'attenzione degli appassionati di anime. Con una trama inedita, questo titolo elabora dettagli e dinamiche di altre opere conosciute al pubblico per renderle uniche e coinvolgenti.

La serie presenta un protagonista all'apparenza debole e inutile, richiamando lo stile di Tokyo Revengers. Pur mancando dell'elemento fantascientifico, conserva l'essenza delle gang di strada, con la forza bruta che svolge un ruolo chiave nella trama. La storia prende una svolta sorprendente, evocando il fascino de Le Bizzarre Avventure di Jojo, quando il protagonista acquisisce un potere sovrumano da un genio risvegliato. Questo richiama il concetto degli Stand, conferendo abilità speciali in combattimento e aggiungendo un elemento unico alla narrazione.

Sul versante tecnico, il primo episodio, tipico di un anime realizzato da MAPPA, brilla per il design dei personaggi, la vivacità dei colori e un'animazione di alta qualità. Sebbene non sia un capolavoro, resta una produzione di classe.

Il tema de "Le Mille e Una Notte" si inserisce in modo innovativo, introducendo la storia e la cultura medio-orientale nei poteri sovrannaturali dei personaggi, in un'originale deviazione dalle influenze giapponesi e cinesi comuni negli anime. Bucchigiri è l'anime dal regista di Banana Fish, aumentando le aspettative del pubblico per questo titolo.