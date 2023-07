Bucchigiri?! è il nuovo anime di Studio MAPPA e dal regista di Banana Fish

All'Anime Expo 2023 Studio MAPPA ha portato i primi secondi di Jujutsu Kaisen 2, ma non solo. Durante il suo stage, lo studio d'animazione che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con i suoi lavori ha presentato il suo ultimo progetto in collaborazione con il regista di Banana Fish, Bucchigiri?!.

Il debutto imminente di Jujutsu Kaisen Stagione 2 non ferma Studio MAPPA, che alla convention di Los Angeles ha ufficialmente presentato uno dei suoi futuri progetti. A mostrare Bucchigiri?! al pubblico dell'Anime Expo 2023 è stato il CEO Manabu Otsuka, il quale oltre a mostrare i character design di cinque personaggi della serie ha anche condiviso il proprio parere sul prodotto. Bucchigiri?! è una serie anime originale, ossia un anime che non adatta la storia di alcun manga. Lo studio d'animazione è dunque orogoglioso ed entusiasta nel presentare un proprio lavoro indipendente alla comunità. Nei character design di Bucchigiri?! ammiriamo i protagonisti Arajin Tomoshibi, Marito, Kenichiro, Mahoro e Matakara Asamine.

Tra i membri dello studio ci sarà Hiroko Utsumi nel ruolo di regista, lo stesso director che ha firmato il successo di Banana Fish. A tal proposito, durante lo stage, il producer Kimura ha speso qualche parola. "Dopo che Banana Fish è finito ho pensato a vari progetti. Il PV che è stato rilasciato in precedenza non ha ancora rivelato che tipo di lavoro aspettarci, ma il signor Utsumi si sta divertendo molto nel realizzarlo, quindi per favore aspettatelo con ansia". L'uscita di Bucchigiri?! è attesa per il 2024.