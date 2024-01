BUCCHIGIRI?!, questo personaggio non vi ricorda una certa Maledizione di Jujutsu Kaisen?

Bucchigiri?! è il nuovo anime originale di Studio MAPPA che ha attirato i più grandi appassionati dell'industria per i suoi temi originali, che mischiano i classici cliché degli shonen in chiave unica e coinvolgente. I più attenti hanno scoperto che uno dei personaggi principali della storia è un chiaro omaggio a Jujutsu Kaisen: l'avevate notato?

Marito è uno dei protagonisti di Bucchigiri, un giovane teppista e leader della Sigma Gang all'Ichizu High e fratello maggiore di Mahoro, una ragazza legata ad una bizzarra tradizione nella scuola principale della storia. Infatti, ogni nuovo studente resta ammaliato dalla bellezza di Mahoro, ma quando riesce ad avvicinarsi a lei finisce per ritrovarsi in una lotta con suo fratello. Nonostante l'aspetto minaccioso, Marito dimostra di avere una personalità giocosa e immatura.

Sia il nome che l'aspetto fisico non sono una semplice coincidenza, bensì un chiaro riferimento, ad uno degli antagonisti principali di Jujutsu Kaisen, il quale ha avuto modo di brillare soprattutto nella seconda stagione dell'anime: la maledizione Mahito. Si tratta di un simpatico omaggio che Studio MAPPA ha voluto fare all'opera di Gege Akutami, per la quale si è occupata della creazione dell'adattamento animato.

Come il teppista di Bucchigiri, anche il villain di Jujutsu Kaisen è infantile e sadico, ma sono proprio questi tratti che hanno reso il personaggio popolare fra gli spettatori. Inoltre, la catena che Marito sfoggia su naso e orecchie ricorda particolarmente le cicatrici di Mahito sul viso.

Con soli due episodi all'attuale, la nuova serie di MAPPA ha ancora molto tempo per farsi scoprire al meglio dal pubblico, ma Bucchigiri ha stupito i fan per essere riuscito ad unire Tokyo Revengers e Le Bizzarre Avventure di JoJo, due opere apparentemente agli antipodi ma che in questo titolo hanno molto da condividere.