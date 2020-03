Bucciarati di Jojo: Vento Aureo è il protagonista di un grande ma spettacolare tatuaggio

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una serie generazionale ideata da Hirohiko Araki e che, nel corso di oltre cento tankobon, ha introdotto una marea di personaggi diversi. Dal primo Jojo inglese, Jonathan Joestar, ai ragazzi come Abdul provenienti da tutto il globo si è passati anche agli italiani di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.

Bruno Bucciarati è stato uno dei primi individui di spicco incontrati da giorno in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Il loro incontro iniziale si risolse in una battaglia che mise in pericolo tutti e due i lottatori ma, alla fine, sono riusciti a convenire a un accordo permettendo a Giorno di entrare nel gruppo di Bucciarati.

Come sapranno i fan di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, Bucciarati ha subito diverse ferite importanti sul finale e che lo hanno obbligato a dire addio anzitempo ai suoi compagni, in un'immagine conclusiva da dove li saluta dal cielo. Tutto lo spirito di Bucciarati e la sua aura sono stati impressi in uno spettacolare tatuaggio sulla schiena di un fan. Come potete vedere in calce, il coprotagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo brilla con una sorta di aureola intorno al volto mentre fuoriesce da una cerniera creata grazie al suo stand. Cosa ne pensate di questo piccolo memento per Bucciarati?

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è disponibile su VVVVID e si è concluso ormai da diversi mesi; i fan ora attendono l'annuncio di un anime su Stone Ocean, la quinta serie animata e basata sulla sesta parte di Jojo.