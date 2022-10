Buddy Daddies: annunciato un nuovo anime originale spy di P.A. Works in uscita a gennaio

Lo Studio P.A. Works si è fatto conoscere all'interno del panorama giapponese grazie ai svariati titoli molto popolari come Nagi no Asukara o Angel Beats. Particolarmente riusciti, inoltre, sono gli anime originali della compagnia di cui uno inedito atteso al debutto a gennaio 2023: Buddy Daddies.

Il fenomeno Spy x Family sembra destinato a ispirare nuove produzioni sulla scia del genere dello spionaggio. E Baddy Daddies, dunque, sembra proprio far parte di questa categoria dal momento che la prima immagine rilasciata dallo studio, la stessa allegata in calce alla notizia, lascia intravedere quella che sembra una bizzarra famiglia all'insegna dell'azione sotto copertura.

Lo staff incaricato del progetto sembra particolarmente interessante visto che rivedrà alla regia il director di Fate/Apocrypha, Yoshiyuki Asai. Ad ogni modo, il resto dello staff potete scoprirlo voi stesso grazie alla lista che ritrovate sempre in fondo alla pagina. Il debutto del nuovo anime originale è atteso a gennaio 2023 e attualmente non sono stati rivelati ulteriori dettagli come il numero di episodi complessivi.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi, prima di salutarvi, che P.A. Works è attualmente protagonista di questa stagione con Akiba Maid War in co-produzione con Cygames. E voi, invece, siete interessati a questa serie spy? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.