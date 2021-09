Buffy l'Ammazzavampiri: Annunciato un nuovo fumetto sequel della serie TV

Dopo aver presentato l'opera dedicata a Willow di Buffy l'Ammazzavampiri, Boom Studios ha annunciato di essere al lavoro su un fumetto sequel della celebre serie TV con protagonista Sarah Michelle Gellar.

Gli appassionati dello show presente nel catalogo di Disney+ saranno felici di sapere che il prossimo 8 dicembre sarà pubblicato in America il primo numero di Buffy Last Vampire Slayer, opera scritta da Casey Gilly e in cui saranno presenti i disegni di Jose Jaro. Secondo quanto è stato condiviso da Boom Studios, i fumetti saranno ambientati 30 anni dopo la conclusione della serie TV, dopo che un misterioso evento ha reso quasi inabitabile la superficie della Terra: il Sole è stato oscurato quasi del tutto, per questo i vampiri sono diventati sempre più forti, arrivando a minacciare l'esistenza stessa degli umani. Buffy ha ora 50 anni, ma continua a dare la caccia ai suoi avversari.

Oltre alla famosa protagonista, tra i personaggi del fumetto troveremo anche Spike, mentre in calce alla notizia è possibile vedere una prima immagine del design di Buffy e di Spike condivisa su Instagram dall'artista Jose Jaro. Cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo ecco il nostro speciale dedicato al fumetto incentrato su Buffy l'Ammazzavampiri, opera di Joss Whedon.