Buffy l'Ammazzavampiri, in arrivo uno special a fumetti per il 25° anniversario

BOOM! Studios annuncia Buffy the Vampire Slayer 25th Anniversary Special, lo speciale a fumetti dedicato all'Ammazzavampiri che ha debuttato in televisione venticinque anni fa, nel Marzo 1997. Si tratterà di un one-shot oversize la cui uscita è prevista in territorio statunitense per Marzo 2022.

Questo Special, che presenterà storie scritte da Jeremy Lambert, Lilah Sturges, Danny Lore, Casey Gillye Sarah Gailey, accompagnati dagli artisti Claudia Balboni, Claire Roe, Bayleigh Underwood, Marianna Ignazzi e Carlos Olivares, servirà anche da epilogo per i primi tre anni di storie del nuovo fumetto sequel di Buffy l'Ammazzavampiri di BOOM! Studios.



"25 anni dopo, tuffati in un nuovo universo di storie per celebrare la fenomenale icona di una generazione, Buffy Summers", recita la sinossi pubblicata da BOOM! Studios. "Dove si trova Buffy nel Multiverso? E cosa è accaduto alla Scooby Gang? Scoprilo nelle numerose storie originiali che faranno da epilogo ai primi tre anni di storie di Buffy l'Ammazzavampiri di BOOM! Studios. I fan scorprianno anche lo scioccante prologo della nuova serie a fumetti del Buffyverse, a cura dell'autrice vincitrice del premio Hugo, Sarah Gailey, e dell'artista Carlos Olivares!".



La serie televisiva di Buffy l'Ammazzavampiri, ideata da Joss Whedon, è stata prodotta per un totale di 7 stagioni. A detta di attori come James Marsters, Whedon era solito creare problemi sul set di Buffy, che trovò la sua conclusione nel 2003. A seguito della cancellazione del serial, le avventure di Buffy sono continuate nei fumetti pubblicati da Dark Horse Comics. Nel 2007, i diritti di pubblicazione passarono brevemente a IDW Publishing, per poi tornare a Dark Horse e arrivare infine, nel 2018, a BOOM! Studios.