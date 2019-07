Buffy L'ammazzavampiri si prepara per un crossover fumettistico

Ventidue anni fa, gli spettatori americani prima e del resto del mondo poi furono colpiti da una serie che segnò una generazione: Buffy l'Ammazzavampiri. Diventata una serie cult con protagonista Sarah Michelle Gellar, da poco è tornata sotto forma di revival fumettistico insieme alla serie Angel. Ma ci sono novità alle porte per questo mondo.

La casa editrice BOOM! Studios è già al lavoro da un po' su queste due nuove serie reboottate, le quali si sono già ampliate con un oneshot chiamato Buffy L'ammazzavampiri: I prescelti. Tuttavia, la casa editrice ha anche altri piani. Infatti, nelle loro intenzioni c'è quella di unire momentaneamente le due testate Buffy L'ammazzavampiri e Angel in una serie cross over, intitolata "Hellmouth".

La storia sarà divisa in cinque numeri, scritta da Jordie Bellaire e Jeremy Lambert, mentre Eleonora Carlini si occuperà dei disegni. Il nuovo racconto mette i due protagonisti Buffy ed Angel davanti al portale di Hellmouth. Mentre Buffy e i suoi amici sono occupati nel difendere gli abitanti di Sunnydale da ciò che si nasconde in Hellmouth, arriva Angel. È pronto a fare qualunque cosa sia necessaria per chiudere il portale, con lo scopo di redimersi.

Bellaire ha rilasciato una dichiarazione in proposito: "L'Hellmouth è finalmente aperto e le cose stanno andando a rotoli! Non potrei essere più eccitata di condividere questo evento con Jeremy Lambert, uno dei miei migliori amici, ed Eleonora Carlini, che ha una capacità artistica brillante. Abbiamo un sacco di cose preparate per i lettori!"

In calce potete osservare la copertina di questo primo numero che rivede Buffy L'ammazzavampiri in azione, disegnata da Jenny Frison, mentre è poi presente un'ulteriore copertina variant illustrata da Kelly e Nichole Matthews.