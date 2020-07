Buffy L'Ammazzavampiri: lo spin-off su Willow si mostra in anteprima

Buffy L'Ammazzavampiri: Willow sarà il prossimo spin-off del brand, incentrato - come è intuibile dal titolo - sulla figura di Willow Rosenberg. Il team creativo che ne è a capo è costituito da firme illustri, la premiata scrittrice Mariko Tamaki e l'artista Natacha Bustos.

A una prima occhiata l'intreccio narrativo è piuttosto semplice: Il racconto si concentra sull'avventura di Willow, in seguito al suo abbandono di Sunnydale e ai tragici eventi di Buffy The Vampire Slayer e Angel Hellmouth. L'obiettivo della serie è quello di rivelare la verità sul passato della ragazza, e disseminare qualche indizio sulle sue prospettive future.

Di seguito vi proponiamo la sinossi fornita da BOOM! Studios:

"Dopo tutto e tutti, dopo aver perso contro l'Hellmouth, Willow sta abbandonando Sunnydale per viaggiare il mondo alla scoperta di se stessa. Si imbatte in una comunità di persone come lei: streghe smarrite in cerca di risposte...ma in una di loro si cela una strana oscurità, che ricorda a Willow qualcosa di comune, qualcosa che teme dentro di sé.

Ora, per la prima volta nella sua vita, Willow deve fare affidamento solo sul suo istinto - e sulla sua magia - per salvarsi da una minaccia che Buffy non l'ha mai preparata ad affrontare...o il resto del mondo pagherà un caro prezzo".

In allegato alla notizia trovate diverse tavole in anteprima del primo numero della miniserie, il cui arrivo sul mercato è previsto per l'8 Luglio.

