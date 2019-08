Buggy sbarca in ONE PIECE: Stampede con un nuovo video

Chi si aspettava che un personaggio all'apparenza sciocco come Buggy il Clown, uno dei primi antagonisti di Rufy Cappello di Paglia, potesse fare così tanta strada? Dopo aver solcato i mari e subito cocenti sconfitte, Buggy è stato imprigionato a Impel Down, emergendone però più forte che mai tornando anche in ONE PIECE: Stampede.

Da giorni, l'account Twitter di ONE PIECE: Stampede sta pubblicato character trailer come quello di Rob Lucci e Smoker per fare da conto alla rovescia verso la data di arrivo del film, programmata in Giappone per il 9 agosto. A 4 giorni dalla prima proiezione, arriva un character trailer di pochi secondi dedicato a Buggy il Clown, il pirata che adesso è entrato a far parte anche della prestigiosa Flotta dei Sette.

Nel video in calce, della durata di sei secondi, possiamo vedere alcune delle nuove capacità di Buggy il Clown, imparate durante il corso dei due anni di timeskip, tra cui il volo. Ma il personaggio non manca di mettere in mostra anche alcuni dei suoi tratti caratteriali, come la spavalderia. Il tweet è stato accompagnato da una didascalia: "Di fronte al leggendario mostro Bullet, i pirati, la marina, l'esercito rivoluzionario e il governo mondiale devono fare fronte comune con Rufy. A oggi, mancano quattro giorni alla pubblicazione di ONE PIECE: Stampede. Buggy degli Shichibukai è uno dei sette re del mare!"

ONE PIECE: Stampede sarà proiettato il 9 agosto nei cinema giapponesi ma in futuro potrebbe arrivare anche in Italia grazie ad Anime Factory.