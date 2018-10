Bugie d'Aprile - Coda: il prequel del manga di Naoshi Arakawa arriva a inizio ottobre

Edizioni Star Comics ci ricorda che, a inizio ottobre, pubblicherà Bugie d'Aprile - Coda, il prequel del manga Bugie d'Aprile di Naoshi Arakawa. Il lancio del volume è previsto per il 3 ottobre, scopriamone tutti i dettagli.

Bugie d'Aprile - Coda sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 3 ottobre prossimo. Di seguito vi proponiamo la sinossi offerta da Edizioni Star Comics:

Ogni brano musicale ha la sua conclusione in un’ultima parte che ne sancisce la fine, con tutto lo strascico di emozioni che porta con sé: così è anche per BUGIE D’APRILE, il toccante manga di Naoshi Arakawa, di cui il volume prequel, CODA, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 3 Ottobre.

Com’è nato il legame tra Kosei e Tsubaki? A quando risale la decisione della maestra Hiroko di seguire Kosei nella sua carriera di pianista? E perché Kaori è passata al violino se all’inizio suonava un altro strumento? Un volume prequel che fa luce sui retroscena della commovente storia di BUGIE D’APRILE!

Bugie d'Aprile ha ricevuto anche un toccante adattamento anime, disponibile dal mese di luglio 2018 sulla piattaforma streaming Netflix, ovviamente per tutti gli abbonati al servizio. Trovate la nostra Recensione visitando questo link. In basso, invece, vi proponiamo la copertina del manga.