Build Divide è il nuovo gioco di carte collezionabili di Aniplex: a ottobre arriva l'anime

Aniplex ha recentemente annunciato l'arrivo del suo primo gioco di carte collezionabili, denominato Build Divide e realizzato dall'azienda giapponese Yuhodo. Per promuovere il gioco è anche stato realizzato un anime originale in arrivo nel mese di ottobre 2021, ideato da Homura Kawamoto, autore di Kakegurui, e animato dai ragazzi di LIDEN FILMS.

Build Dive -#00000 (Code Black)-, questo il titolo completo della serie animata, riceverà una prima stagione composta da ben 24 episodi, con i primi 12 trasmessi da ottobre a dicembre e la seconda tranche in arrivo a partire da aprile 2022. Aniplex spera che la serie convinca più persone a dare una chance al gioco di carte, che nel corso del 2022 dovrebbe sbarcare anche su smartphone.

Yuki Komada (Killing Bites, Blade of the Immortal) dirige l'anime presso LIDEN FILMS, mentre Yoriko Tomita (Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won't Lose) scrive la sceneggiatura basandosi sul soggetto originale di Homura Kawamoto e di suo fratello minore, Hikaru Muno. Shinpei Tomooka (Inukami!, Sekirei, Trinity Seven) si occupa del design dei personaggi.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer, in cui viene mostrato il protagonista con la sua invocazione. La storia seguirà le gesta di un ragazzo deciso a farsi strada a New Kyoto, una variante della città Giapponese in cui lo status sociale degli abitanti si decide in base alla loro bravura nel gioco di carte Build Divide. Nuovi dettagli saranno rivelati questa estate.

E voi cosa ne pensate? Vi ispira? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Aniplex, vi ricordiamo che la società è attualmente fresca del grande successo di Demon Slayer: Infinity Train, che pare abbia già portato nelle casse dell'azienda un utile superiore a 50 milioni di euro.