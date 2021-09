Build Divide: L'opera di Aniplex andrà in onda su Crunchyroll

Il trailer di Build Divide ci ha mostrato i primi dettagli dell'opera multimediale di Aniplex. Nelle scorse ore è stato condiviso un nuovo filmato dello show, in cui viene annunciato che sarà trasmesso da Crunchyroll.

A partire dal prossimo 9 ottobre infatti saranno disponibili i primi episodi dell'opera intitolata Build Divide -#000000 (Code Black) e sarà possibile vederli in Italia nel catalogo di Crunchyroll, famoso servizio streaming dedicato all'animazione giapponese. In calce alla notizia è presente un primo trailer sottotitolato in inglese condiviso dall'azienda che ci permette di vedere in anteprima alcune scene dell'anime. La storia sarà ambientata a New Kyoto e seguirà le avventure di Teruhito Kurabe, ragazzo che dovrà dimostrare il suo valore e la sua abilità nel gioco di carte intitolato Build Divide. A dicembre infatti sarà disponibile anche l'omonimo gioco di carte, mentre la versione per smartphone sarà pubblicata qualche mese più tardi.

Alla regia dell'anime troveremo Yuki Komada, la sceneggiatura invece è stata scritta da Yoriko Tomita, mentre la band EGOIST si occuperà della sigla di apertura, che si intitola "BANG!!!" e la canzone di chiusura "Fukagyakuteki na Inochi no Shozo" è stata composta da Memai Siren. Se cercate altre informazioni sullo show, ecco un primo annuncio di Build Divide.