Build Divide uscirà a ottobre, nuovo trailer per l'anime sci-fi dall'autore di Kakegurui

Il sito web ufficiale di Build Divide, il nuovo progetto multimediale di Aniplex, Yuhodo e Liden Films, ha recentemente condiviso un nuovo trailer della serie animata in uscita a ottobre, intitolata Build Dive -#00000 (Code Black)-. L'adattamento anime sarà composto da 24 episodi, e ha il compito di promuovere il gioco di carte in uscita a dicembre.

Aniplex ha presentato Build Divide lo scorso aprile, annunciando che si tratta di un nuovo gioco di carte collezionabili e che per promuoverlo avrebbe realizzato diversi prodotti a tema, a partire proprio dall'anime promozionale in uscita a ottobre. La serie sarà divisa in due cour, rispettivamente in onda da ottobre a dicembre 2021 e da aprile a giugno 2022. L'idea alla base del progetto è quella di creare qualcosa di simile a Yu-Gi-Oh!, con un anime che dovrebbe convincere gli spettatori a dare una chance al gioco.

Build Divide racconterà la storia di Teruhito Kurabe, un ragazzo che abita nella metropoli fittizia di New Kyoto, dove il valore di una persona viene misurato in base alla sua abilità nel gioco di carte Build Divide. Dopo aver imparato le regole del gioco, il protagonista combatterà con l'ausilio della sua speciale guardiana. In calce potete dare un'occhiata al poster con i protagonisti.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questo nuovo anime? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che ottobre sarà un mese ricco di novità, visto che debutteranno anche Mieruko-chan e My Senpai Is Annoying.