Build King è su MangaPlus: il primo capitolo del nuovo manga dell'autore di Toriko

Su Weekly Shonen Jump sono pronte al debutto due nuove serie. La prima è Build King di Mitsutoshi Shimabukuro, autore già di Toriko e Seikimatsu Leader Den Takeshi. Il primo capitolo della sua nuova storia è stato pubblicato da poche ore ufficialmente su tutti i portali.

Ma su cosa si concentra il primo capitolo di Build King? Inevitabilmente, sulle costruzioni. Modificando la storia e i personaggi del oneshot pubblicato nel 2018, Shimabukuro introduce due nuovi personaggi: Tonkachi e Renga. Il primo è un ragazzino dai capelli neri e iperattivo, un carpentiere inetto e incapace di costruire una casa che possa difendersi dalle intemperie dell'isola e delle creature che vi abitano. Il secondo è invece un carpentiere di ottimo livello e che ospita ogni giorno Tonkachi nella sua casa ben costruita e capace di rispondere adeguatamente alla minaccia degli orchi distruggi case.

La vita del duo va avanti mentre attendono l'arrivo del loro maestro, partito da quell'isola tre anni prima per costruire un Build King, un'abitazione capace di resistere per millenni a qualunque disastro naturale. Ma per i ragazzi ci sono altri problemi all'orizzonte, con la fuga del re degli orchi dalla prigione che il maestro aveva costruito anni prima. L'abitazione di Renga viene velocemente abbattuta anche se, grazie alla sua resistenza, è riuscita quantomeno a non far morire nessuno degli abitanti.

Sarà a questo punto che Tonkachi sfodera la sua capacità, ovvero l'utilizzo della sua forza fisica e delle armi che ha a disposizione. Il re degli orchi scappa alla vista della potenza del ragazzo e i due fratelli tornano a prepararsi in vista del viaggio nel mondo esterno per diventare ottimi carpentieri. Build King tornerà col secondo capitolo su MangaPlus venerdì 20 novembre.