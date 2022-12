Bullet, presentato il nuovo anime dal director di Jujutsu Kaisen in arrivo su Disney+

Nel corso di uno speciale evento, Disney+ ha siglato una nuova partnership con Kodansha, la casa editrice che attualmente con il suo Weekly Shonen Magazine serializza opere come Blue Lock, To Your Eternity e Rent-A-Girlfriend, per la produzione di anime in esclusiva per la sua piattaforma. Sono stati tolti i veli su una di queste esclusive.

Non ci sarà solamente Tokyo Revengers Christmas Showdown su Disney+, ma anche la nuova serie di un regista che nel 2020 ha conquistato tutti gli appassionati di anime. Parliamo di Sunghoo Park, director di Jujutsu Kaisen Stagione 1.

Dopo aver rotto il rapporto con Studio MAPPA, Park ha fondato un proprio studio di animazione e si è messo al lavoro su un nuovo progetto su cui sono stati recentemente tolti i veli. La serie anime in questione è Bullet, prodotto da E&H Production e in arrivo in esclusiva su Disney+.

Bullet, anche conosciuto come Project Bullet, è stato presentato attraverso la locandina promozionale che trovate in calce all'articolo e che mostra tre protagonisti in un'ambientazione futuristica sullo stile di Trigun.

Stando alle dichiarazioni rilasciate, Park sta lavorando alla storia di Bullet da circa un decennio. Il suo studio E&H Production si occuperà dell'anime con la coproduzione di GAGA. Al momento nulla è stato rivelato a riguardo della finestra di uscita, ma visto il nome in ballo l'attesa è molta.