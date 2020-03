Bullismo e amore nel PV ufficiale di Uzaki-chan, il primo di un nuovo "genere" di anime

Il sito web dedicato all'adattamento anime di Uzaki-chan wa Asobitai, il celebre manga di Take con protagonista la prosperosa Kohai Hana Uzaki, ha distribuito poche ore fa il primo trailer ufficiale della serie, in uscita nel mese di luglio. Tra le altre informazioni, sono stati rivelati i nomi dei doppiatori e dello staff al lavoro sull'opera.

Uzaki-chan sarà il primo di una lunga serie di anime tratti da un nuovo sottogenere che negli ultimi anni ha letteralmente spopolato in Giappone come in occidente. Dal 2017 ad oggi infatti, hanno preso piede dei manga di tipo romantico/ecchi in cui una kohai, termine giapponese utilizzato per indicare delle studentesse più giovani, tormenta, stuzzica o bullizza un senpai, ovvero uno studente più grande.

Takagi-san, Komi-san e Ijiranaide, Nagatoro-san sono stati a loro modo i pionieri del genere, raggiungendo cifre astronomiche di vendite nonostante le semplici premesse. Negli ultimi anni il numero di manga simili si è allargato esponenzialmente e tra questi, Uzaki-chan è il secondo ad ottenere un adattamento anime.

Kazuya Miura (Kemono Michi: Rise Up, DRAMAtical Murder) dirigerà l'anime presso Studio ENGI (Kemono Michi: Rise Up), mentre Takashi Aoshima (Yuruyuri - Happy Go Lily, Himouto! Umaruchan, Survival Game Club!) curerà la sceneggiatura. Manabu Kurihara (Kemono Michi: Rise Up) si è occupato del character design. Per quando riguarda il cast, il ruolo della protagonista è stato affidato alla trentunenne Naomi Ozora (Tsugumomo, Wataten!), mentre Kenji Akabane (Symphogear, Sword Art Online) indosserà i panni del senpai Sakurai Shinichi.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'opera? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra news riguardante l'annuncio dell'adattamento di Uzaki-chan wa Asobitai, mentre, semmai foste alla ricerca di una romcom più classica, vi consigliamo di dare un'occhiata a Kaguya-sama: Love is War.