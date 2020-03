Bulma ed Emanuela Pacotto raccomandano ai fan di rimanere a casa con un breve video

Non si può fingere che l'epidemia di Coronavirus non sia una cosa seria. Per evitare ulteriori contagi che possano mettere in ginocchio il paese, il governo ha deciso di emettere il decreto #iorestoacasa, e ciò è stato sostenuto da molti personaggi famosi italini. All'elenco si aggiunge la storica voce di Bulma di Dragon Ball, Emanuela Pacotto.

La doppiatrice italiana ha lasciato ai suoi fan e a quelli di Dragon Ball un video tramite social dove, facendosi aiutare da un modellino di Bulma con tanto di mascherina, chiede ai fan di rimanere a casa. "Ragazzi, io non sono un'egoista e resto a casa per proteggere i più deboli" sono le parole di Bulma che potete udire nel video in calce, poi seguite da quelle di Emanuela Pacotto che chiede di ascoltare l'eroina di Dragon Ball.

Emanuela Pacotto è una delle voci dei personaggi più famosi dell'animazione italiana: si parte da Bulma di Dragon Ball, ruolo coperto dal primo episodio della storica serie degli anni '80 fino agli ultimi di Dragon Ball Super, alla voce di Nami di ONE PIECE a Sakura Haruno di Naruto e Naruto: Shippuden, solo per citare i più noti. Seguirete anche voi l'appello della voce di Bulma per ridurre i contagi del Coronavirus?