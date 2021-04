Una Bulma tutta italiana in questo cosplay a tema Dragon Ball di Lulu

Tra fine degli anni '90 e i primi anni 2000, intere generazioni di spettatori si sintonizzavano sui canali Mediaset per godersi le puntate di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Quei personaggi alla ricerca delle Sfere del Drago hanno accompagnato tanti fan odierni di anime e manga, magari dando il là al loro ingresso in questo mondo.

Al momento la storia sta continuando con Dragon Ball Super giunto al capitolo 71, ma i fan sono affezionati tantissimo a quei primi episodi con i loro combattimenti e quelle versioni di personaggi. Ripercorrendo il racconto di Akira Toriyama dall'inizio, in partenza c'erano solo Goku e Bulma, i due protagonisti che diedero i natali all'avventura che continua ancora oggi.

Le prime scene con Bulma non mancarono di critiche a causa del carattere e del modo con cui veniva creato fanservice sfruttando proprio le doti della ragazza. Al giorno d'oggi però Bulma è ancora apprezzato come personaggio e molto utilizzato dalle cosplayer. Anche l'italiana Lululolottie ha deciso di dedicare un cosplay a Bulma in versione coniglietto, ricordando anche i primi momenti in cui si approcciò all'anime di Dragon Ball, cosa che ha poi sancito il suo ingresso nel mondo di manga e anime e susseguentemente quello dei cosplay.

In basso potete osservare le foto e il video tratte dall'account Instagram della modella con questa nuova Bulma.