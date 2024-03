Bulma ci riporta agli albori di Dragon Ball Z in questo cosplay accattivante

Nel mondo degli anime e dei manga, sono pochi i personaggi che cambiano look e abiti nel corso della serie. Fa eccezione Bulma, l'eroina di Dragon Ball, con le sue acconciature stravaganti e outfit brillanti. Da serie in serie, la ragazza cambia persino colore di capelli, passando da un lilla ad un verde acqua.

Fin dalla sua prima apparizione nella serie, questa brillante scienziata ha affascinato il pubblico con la sua mente acuta, la sua personalità vivace e il suo ruolo fondamentale nella storia dell'opera di Akira Toriyama, tant'è che un fan si è tatuato Bulma di Dragon Ball (e non è di certo l'unico!). Il suo incontro con Goku nei primi episodi segna l'inizio di un'epica avventura che si estende per generazioni: diamole un'occhiata in questa rivisitazione originale e interessante della cosplayer kukkiicos.

In questo cosplay di Bulma da Dragon Ball, la ragazza è pronta per un'avventura. Con i suoi capelli lilla raccolti in un codino e un outfit comodo e alla moda, è impossibile non riconoscerla! Nonostante le sfide che affronta lungo il percorso, dalla minaccia dei mostri alieni alle battaglie epiche contro il male, Bulma continua a perseguire i propri obiettivi con coraggio e determinazione: che siano essi trovare le sfere del drago, costruire una macchina del tempo o sviluppare armi per combattere le minacce imminenti, la determinazione è un tratto distintivo del suo carattere.

Da una giovane ragazza impulsiva a una donna matura e determinata, fino addirittura al proposta di matrimonio ricevuta da Vegeta in Dragon Ball e alla nascita di Trunks, Bulma cresce e si sviluppa in modo significativo.