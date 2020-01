I Bump of Chicken si uniscono a ONE PIECE in questo simpatico disegno

La serie di ONE PIECE ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, registrando delle cifre da record sia per le vendite dei tankobon sia per gli incassi al botteghino con le sue innumerevoli pellicole, non sorprende perciò che alcuni fan vogliano inserire l'opera di Eiichiro Oda in contesti totalmente differenti e più vicini ad altri medium.

L'utente @_bouvardia ha condiviso sul suo profilo Twitter l'immagine che potete trovare in calce alla notizia. Si tratta di un bellissimo disegno, dallo stile molto simile a quello adottato dal maestro Oda, che ritrae il capitano dei Mugiwara, Monkey D. Luffy, su una piccola barca, insieme a Chopper, e ad un individuo che sembra in qualche modo riprendere i tratti di Sanji.

Nonostante sia molto somigliante, il personaggio non è Gamba Nera, bensì il cantante, nonché frontman, del gruppo rock giapponese Bump of Chicken, ovvero Motoo Fujiwara. Rappresentati in quella che sembra essere una tranquilla gita in barca, i personaggi sembrano divertirsi. Mentre i due nomi sono scritti direttamente sulla barca, i due simboli, quello dei Mugiwara e quello della band dei Bump of Chicken, si possono vedere sulla parte destra del disegno, in due piccoli stendardi.

Un'illustrazione davvero ben fatta, in cui vengono uniti una delle serie più iconiche e importanti a livello mondiale, e un gruppo estremamente popolare in Giappone. Ricordiamo che attualmente l'anime di ONE PIECE è arrivato alla chiusura del primo atto dell'arco narrativo di Wano, mentre il capitolo 967 del manga ha mostrato un importante momento nella vita di Gol D. Roger.