Bungo Stray Dog 5 e altri tre anime entrano a far parte del palinsesto di Crunchyroll

Anche in questo 2023 Crunchyroll si sta confermando come il più importante servizio di intrattenimento streaming per quanto riguarda il medium degli anime. In quanto tale, la piattaforma ha partecipato nelle ultime ore a due importanti manifestazioni regalando ai fan due annunci ciascuno.

Nella notte italiana si è svolto l'Anime Boston, importante manifestazione a cui Crunchyroll ha preso parte con due annunci di spessore. La piattaforma ora di proprietà Sony ha infatti rivelato di aver acquisito i diritti di due delle serie anime che i fan più attendono. Sul palinsesto Crunchyroll arriveranno Bungo Stray Dogs Stagione 5 e Sweet Reincarnation. Entrambi gli anime arriveranno nel corso della stagione estiva 2023, nel mese di luglio.

In Bungo Stray Dogs 5 Kamui, il capo della Tenjin Goshui, starà col fiato sul collo ai membri dell'Agenzia dei Detective Armati. Uno dopo l'altro gli agenti vengono catturati, riuscirà l'organizzazione a sopravvivere?

Sweet Reincarnation è invece una serie isekai che si concentra su un giovane fornaio che si trova ad affrontare la sua morte e a viaggiare verso un altro mondo resuscitando nel corpo di una giovane pasticciera.

Al Sakura-Con, invece, Crunchyroll ha presentato altre due serie anime che entreranno a far parte del catalogo 2023. Il primo anime è My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1, isekai in arrivo in estate, mentre il secondo è Firefighter Daigo: Rescuer in Orange, serie sui vigili del fuoco in arrivo in autunno.