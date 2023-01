Bungo Stray Dogs 4: ecco di quanti episodi si comporrà la nuova stagione

Sono passati ben 3 anni dalla passata stagione e uno dal suo annuncio, tuttavia finalmente Studio BONES ha iniziato la distribuzione di Bungo Stray Dogs 4. L'adattamento del manga scritto da Kafka Asagiri e illustrato da Sango Harukawa sta godendo infatti di parecchia fortuna in Giappone e in Occidente.

La nuova stagione di Bungo Stray Dogs è iniziata e ci accompagnerà per un paio di settimane stando ai dati trapelati dalle prime informazioni sull'edizione home video. Per questa quarta parte, inoltre, lo sceneggiatore del manga Kafka Asagiri sta supervisionando personalmente i lavori per migliorare la qualità narrativa della trasposizione televisiva. Ma di quanti episodi si comporrà esattamente questo sequel?

La risposta, come citata poc'anzi, arriva direttamente dai cofanetti Blu-Ray e DVD che rivelano per Bungo Stray Dogs 4 un totale di 12 puntate. Si tratta di un numero di episodi in linea con le passate stagioni e che sottolinea l'interesse di Studio BONES nel portare avanti una saga che sta riscuotendo sempre più successo. L'anime in questione, dunque, dovrebbe concludersi entro l'inizio della stagione primaverile.

