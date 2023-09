Bungo Stray Dogs 5, c'è un errore nell'ultimo episodio: l'anime 'continua'

Bungo Stray Dogs è una serie anime poliziesca che ha saputo attrarre i propri spettatori con una trama coinvolgente e originale. I fan della serie attendevano da tempo una quinta stagione che si è conclusa lo scorso mercoledì con l'episodio 11. Un errore fatto dallo staff in questa puntata ha preoccupato i fan, ma non c'è da temere.

L'episodio 11 della quinta stagione di Bungo Stray Dogs si è concluso con la scritta, in giapponese, "Finito". Questo ha sconvolto il pubblico che si aspettava che il noto adattamento anime, tratto dal manga seinen scritto da Kafka Asagiri e disegnato da Sango Harukawa, continuasse per ancora altre stagioni.

In realtà, è stato solo un errore dello staff che avrebbe dovuto scrivere "continua". Il sito ufficiale di Bungou Stray Dogs ha pubblicato le scuse dei collaboratori della serie per ciò che è accaduto con l'ultima puntata. E' comprensibile dal momento che i kanji di "finito" e "continua" sono molto simili fra loro.

Ufficialmente, i sottotitoli di Crunchyroll presentano la versione corretta, come anche quelli di Disney+ e degli altri siti streaming legali che offrono la serie sulle proprie piattaforme. La quinta stagione di Bungo Stray Dogs è stata annunciata lo scorso marzo e programmata per il 12 luglio, proseguendo fino al 20 settembre.

Bungo Stray Dogs ruota attorno all'Agenzia dei Detective Armati, un gruppo di persone con dei poteri sovrannaturali in costante conflitto con la mafia portuale. La particolarità dei suoi personaggi è che ognuno condivide il nome con uno dei migliori scrittori e letterati della storia del Giappone e non, come il protagonista Atsushi Nakajima, Dazai Osamu, Ranpo Edogawa e anche Edgar Allan Poe e Fyodor Dostoyevsky (Fëdor Dostoevskij).