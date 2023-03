Bungo Stray Dogs, annunciata la quinta stagione con trailer, key visual e data di uscita

Bungo Stray Dogs è un manga giapponese scritto da Kafka Asagiri e illustrato da Sango Harukawa. La serie segue le avventure di un'agenzia di detective speciale composta da individui dotati di poteri soprannaturali basati su famosi scrittori e poeti giapponesi e stranieri.

La serie ha riscosso molto successo e per questo, negli ultimi anni, è stata adattata in un anime prodotto dallo studio Bones, che ha riscosso un grande successo tra gli spettatori. L'anime ha finora quattro stagioni, con la numero quattro da poco conclusa, tutti ambientati nel mondo immaginario scritto da Asagiri. Il manga originale è stato pubblicato per la prima volta nel 2012 e finora conta 19 volumi, mentre l'anime ha debuttato nel 2016 e ha adattato i primi volumi del manga. Ma la quarta stagione non sarà di certo l'ultima.

La quinta stagione di Bungo Stray Dogs è stata annunciata per il 2023 e gli appassionati della serie si aspettano di vedere un'ulteriore espansione del mondo immaginario di Yokohama, con nuovi personaggi e nuovi sviluppi della trama. Lo staff ha fatto quest'annuncio mercoledì 29 marzo, rivelando diverse informazioni, tra cui il primo trailer di Bungo Stray Dogs stagione 5 disponibile in alto, dove i protagonisti si mettono ancora in mostra. Lo stesso si può dire per la locandina di Bungo Stray Dogs preparata dal capo animatore Nobuhiro Arai, visibile in basso, con il protagonista Atsushi Nakajima in blu e tutti gli altri principali in un'illustrazione dai due volti.

Inoltre, Bungo Stray Dogs stagione 5 arriverà a luglio 2023, quindi a strettissimo giro, appena tre mesi dopo la conclusione della quarta stagione. Pronti per tornare a Yokohama?