Bungo Stray Dogs: annunciata la Stagione 4 con una prima, meravigliosa key visual

A distanza di circa due anni dalla messa in onda dell'ultima puntata, Studio Bones ha da pochissimo confermato di essere al lavoro sulla Stagione 4 di Bungo Stray Dogs, presentata ufficialmente attraverso una prima, meravigliosa key visual.

Nonostante sia attualmente impegnato con la produzione di My Hero Academia Stagione 6, lo studio d'animazione giapponese ha rivelato di essere altresì al lavoro sulla quarta stagione anime di Bungo Stray Dogs.

La notizia, diffusa sul profilo Twitter dell'opera, è stata accompagnata da una key visual disegnata dal character designer e direttore dell'animazione Nobuhiro Arai. L'immagine promozionale, che trovate in calce all'articolo, vede Atsushi Nakajima, di spalle, prepararsi alla battaglia con quattro, misteriosi antagonisti.

Bungo Stray Dogs Stagione 4 verrà trasmesso sul portale Crunchyroll, ma al momento non è stata rivelata alcuna data o finestra di rilascio per la messa in onda. Tra i membri dello staff di questa nuova produzione sono stati confermati il regista Takuya Igarashi, il compositore Yoji Enokido e il già citato Nobuhiro Arai. Ulteriori informazioni su questa quarta stagione verranno rivelate nelle prossime settimane da Studio Bones, tornato al lavoro sulla serie a circa due anni dal termine della Stagione 3.

Vi lasciamo allo spin-off Bungo Stray Dogs BEAST e all'opening di Bungo Stray Dogs S3.