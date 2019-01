Bungo Stray Dogs, nuova key visual e finestra di lancio per la terza stagione dell'anime

Annunciata ufficialmente durante la seconda metà di luglio 2018, la terza stagione dell’anime di Bungo Stray Dogs ha finalmente una finestra di lancio: i nuovi episodi esordiranno infatti sul circuito televisivo nipponico durante il corso di aprile 2019.

Il suddetto annuncio è stato accompagnato da una nuova key visual inedita, che vi proponiamo come sempre in calce all’articolo. Diretta da Takuya Igarashi presso lo Studio BONES, la terza stagione di Bungo Stray Dogs sarà sceneggiata da Yoji Enokido.

Scritto da Kafka Asagiri e disegnato da Sango Harukawa, il manga di Bungo Stray Dogs è serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Young Ace edita da Kadokawa Shoten. Raccolta attualmente in 15 tankobon, l’opera è edita nel nostro paese da Planet Manga (Panini Comics), che finora ha proposto ai propri lettori i primi undici volumetti.

Le prime due stagioni dell’anime omonimo sono state trasmesse in Giappone fra il mese di aprile 2016 ed il successivo dicembre, approdando anche in Italia attraverso la piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ce le ha proposte entrambe con sottotitoli in lingua italiana.



Sfortunatamente la suddetta piattaforma non ha ancora annunciato l’acquisizione dei diritti della terza stagione di Bungo Stray Dogs, di conseguenza non possiamo far altro che restare sintonizzati e attenderne l’eventuale ufficialità.