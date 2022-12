Bungo Stray Dogs Stagione 4 debutta a gennaio: trailer e dettagli sullo staff

L'attesa sta quasi per giungere al termine. A inizio anno nuovo debutterà la quarta stagione di Bungo Stray Dogs, ma quando esattamente? Scopriamo la data di esordio ufficiale attraverso un nuovo trailer dell'anime recentemente rilasciato.

Nel mese di novembre 2021 veniva annunciata la Stagione 4 di Bungo Stray Dogs. A oltre un anno di distanza, e a più di tre anni dall'ultimo appuntamento, finalmente la serie anime ha una data di uscita ufficiale. Bungo Stray Dogs Stagione 4 esordirà il 4 gennaio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.

La quarta parte dell'adattamento basato sul manga scritto da Kafka Asagiri e illustrato da Sango Harukawa è stato mostrata attraverso un nuovo teaser trailer della durata di quasi due minuti. Il secondo video promozionale di Bungo Stray Dogs 4 si concentra sul contrasto tra i vari gruppi di protagonisti, come l'Agenzia investigativa armata e ciò che resta della Port Mafia. Verrà introdotto anche un nuovo team, la Decay of the Angel.

A tal riguardo, facciamo la conoscenza di Sigma, di cui è stato mostrato il character design e svelato il doppiatore originale, Shoya Chiba. Oltre che membro della Decay of the Angel, Sigma è il direttore generale dello Sky Casino. Altri nuovi membri del cast vocale includono Akio Ohtsuka nel ruolo di Genichiro Fukuchi, Makoto Koichi in quello di Teruko Okura e Takehito Koyasu in quello di Nikolai. Il filmato permette di scoprire il tema di aperura dell'anime, "True Story". La sigla di chiusura è stata confermata essere "Shiruishi/°C". Vi ricordiamo che a questa stagione di Bungo Stray Dogs sta lavorando anche Asagiri.