Quali sono le bunny girl migliori degli anime? Ecco la top 5

Ci fu un momento, negli anni '80, che diede vita a un filone ancora oggi vivo. Il costume da coniglietta che molte ragazze indossano negli anime potrebbe essere partito proprio in quel periodo, grazie all'influenza di Playboy, la famosa rivista erotica.

Piano piano, e soprattutto in tempi recenti per motivi di fanservice, le protagoniste degli anime sono state ufficialmente vestite con questi abiti molto particolari, magari nel corso di episodi speciali o comunque situazioni, seppur brevi, infilate nella trama. E proprio prendendo in considerazione tutte le versioni ufficiali, quali sono le migliori bunny girl del mondo degli anime? Ecco la top 5.

Si parte con la quinta posizione occupata da Haruhi Suzumiya, la protagonista dell'omonima serie, impulsiva ed energetica che si getta sempre in nuove situazioni, e proprio durante una di queste si ritrovò su un palco a cantare la canzone "God Knows" con un costume da coniglietta nel tentativo di attirare quanta più attenzione possibile.

Poco più su c'è Kallen Stadtfeld di Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Kallen è una combattente forte e fiera, che difficilmente indosserebbe un abito del genere, se non per motivi davvero importanti e pressanti, ed è proprio per questo motivo che, in un episodio della serie, la si vede indossare un corsetto rosa e le orecchie da coniglietta.

Il podio viene aperto da Erza Scarlet, la leggendaria maga di Fairy Tail che sa indossare tanti costumi a seconda dell'occasione. Il suo carattere le permette di sfoggiare il corsetto nero, le calze, i tacchi e le orecchie senza alcun problema durante le feste della sua gilda o altre occasioni. La medaglia d'argento va invece a una delle contributrici principali di questo trend, ovvero Bunny Bulma. Apparsa soltanto brevemente in Dragon Ball, cosa che poi ispirò anche diverse gag in quel giro di capitoli, è stata una delle prime ad apparire ufficialmente con questo vestito.

Infine la prima posizione va alla protagonista di Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl, uno degli anime nati da light novel più recenti e amati. Mai Sakurajima è una ragazza normale ma che si ritrova vestita sempre da coniglietta a causa della visione di Sakuta, il protagonista della storia, e negli ultimi anni è diventata il modello perfetto per questo genere di vestiti. Non a caso, tante cosplayer provano i cosplay di Mai Sakurajima vestita da bunny girl.