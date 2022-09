Bunny Girl Senpai, la Stagione 2 è ufficiale: eccola in un trailer

I rumor sulla Stagione 2 di Bunny Girl Senpai sono stati infine confermati. L'adattamento delle light novel scritte da Hajime Kamoshida e illustrati da Keeji Mizoguchi proseguirà con una nuova corsa. Ecco tutti i dettagli sull'annuncio ufficiale e sul primo trailer.

Nel corso della giornata di ieri si è svolto l'Aniplex Online Fest 2022, importante manifestazione in cui il distributore ha parlato delle sue prossime novità. Tra queste vi è stato un annuncio fuori programma, ma di cui si vocifera moltissimo, quello di Bunny Girl Senpai Stagione 2.

Nel corso dell'Aniplex Online Fest è stato mostrato un trailer di Bunny Girl Senpai, che segna il ritorno della serie anime dopo qualche anno di assenza. Stando a quanto riportato, questo progetto animato adatterà l'ottavo e il nono romanzo del franchise, rispettivamente Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out e Rascal Does Not Dream of Knapsack Girl.

Alla produzione dell'anime è stato riconfermato lo studio CloverWorks, con Soichi Masui alla regia. Masahiro Yokotani sarà responsabile della sceneggiatura, mentre Satomi Tamura si occuperà del design dei personaggi del sequel.

Nel cast vocale vengono annunciati Kaito Ishikawa come voce di Sakuta Azusagawa, Asami Seto come voce di Mai Sakurajima e Yurika Kubo come voce di Kaede Azusagawa. Nao Toyama e Atsumi Tanezaki tornano nel ruolo di Tomoe Koga e Rio Futaba.