Bunny Girl Senpai, Stagione 2 in vista? In programma un evento speciale

Dall'uscita dell'anime di Bunny Girl Senpai sono passati ben quattro anni e visto il successo della serie il pubblico continua a chiedersi quando arriverà una seconda stagione. Nuove informazioni a tal riguardo potrebbero presto essere rivelate.

I tredici episodi della prima stagione anime adattano i primi cinque romanzi della serie di romanzi scritti da Hajime Kamoshida e illustrati da Keeji Mizoguchi. Il successivo film anime di Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl adatta ulteriori due romanzi. Dunque sono stati animati sette romanzi sugli undici totali attualmente pubblicati.



Di materiale per una nuova stagione anime ce n'è in abbondanza e non resta che chiedersi quando tornerà Bunny Girl Senpai. Novità in merito potrebbero arrivare prestissimo, visto che il 24 settembre è in programma un misterioso evento speciale. Probabilmente durante il panel verrà ufficialmente annunciato Bunny Girl Senpai Stagione 2, magari con tanto di poster e trailer.

A dare vita a questa nuova stagione dovrebbe essere ancora CloverWorks, studio d'animazione autore del primo appuntamento. Riusciranno Sakuta e Mai a superare la loro "sindrome dell'adolescenza"? In attesa dell'annuncio, e di una possibile uscita nel 2023, vi ricordiamo che con J-POP Manga è arrivato un box da collezione di Bunny Girl Senpai. E voi siete entusiasti per questo probabile ritorno?