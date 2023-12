Bunny Girl Senpai torna l'anime con l'atteissimo arco dell'università

Il sito web ufficiale della serie Bunny girl senpai ha annunciato la produzione della seconda stagione dell'anime Bunny Girl Senpai. L'annuncio è stato accompagnato da una nuova illustrazione di Kēji Mizoguchi, l'artista che ha realizzato i disegni delle Light Novel.

L'illustrazione raffigura Mai Sakurajima, la senpai del protagonista, come una studentessa universitaria in quanto la seconda stagione dell'anime adatterà l'arco dell'università.

Attualmente, nei cinema giapponesi è uscito il film Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid, nel quale si giunge all'epilogo dell'arco narrativo del liceo. Nel post condiviso su X viene rivelato che al termine dei titoli di coda è presente uno speciale video promozionale per la seconda stagione dell'anime, la quale sarà prodotta da CloverWorks, lo stesso studio che ha realizzato la stagione precedente.

Inoltre, l'annuncio sul sito web ha chiesto ai fan di prestare attenzione alle novità future riguardanti l'anime poiché il franchise celebrerà il suo quinto anniversario quest'anno. Se non l'avete ancora visto, qui potete trovare il trailer della seconda stagione di Bunny Girl Senpai.

L'anime è ancora in fase di sviluppo ma i fan sperano che venga pubblicato nel 2024. L'arco dell'università porterà i nostri protagonisti davanti a ostacoli sempre più grandi, facendogli capire cosa significa davvero diventare adulti.