Buon 14 luglio a Lady Oscar, l'eroina dell'anime degli anni 80!

Nel corso degli anni 80/90, gli anime più famosi spaziarono soprattutto tra il genere fantasy e il fantascientifico. Serie come I Cavalieri dello Zodiaco, Ken il Guerriero e Dragon Ball spopolarono in tutta Italia per la quantità d'azione; tuttavia un anime storico riuscì a ritagliarsi un posto nei cuori degli appassionati: Lady Oscar.

Per i più giovani, Lady Oscar fu un manga (e successivamente una serie anime) ambientato nel diciottesimo secolo, durante gli anni che portarono alla Prima rivoluzione francese. La protagonista, Oscar François de Jarjayes, fu la sesta figlia femmina di François Augustin Reynier de Jarjayes, un generale francese che desiderava ardentemente un figlio maschio.

Per adempiere alla volontà del padre, Lady Oscar fu cresciuta sin da bambina come un uomo, e finì col diventare comandante delle Guardie Reali. La storia della protagonista riguarda l'accettazione: ella infatti finirà per innamorarsi di André Grandier, il suo compagno d'arme, il giorno prima della sua morte, finendo per rinnegare il suo ruolo e la sua posizione.

Nel manga originale scritto da Riyoko Ikeda, così come nell'adattamento anime, Oscar morirà il 14 luglio 1789, cadendo durante la Presa della Bastiglia per via del propagarsi della tubercolosi. Il grande successo dell'opera favorì la creazione di alcuni capitoli extra del manga, pubblicati recentemente da Goen.

Per ricordare l'anniversario della morte della protagonista, la pagina Facebook di Yamato Video ha condiviso l'artwork che potete osservare in calce all'articolo.

E voi cosa ne pensate? Avete mai visto questo grande classico? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo inoltre che il successo di Lady Oscar ispirò anche la creazione di Eroica - La gloria di Napoleone, un'opera dedicata al comandante francese che abbiamo analizzato in questo articolo.