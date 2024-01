Buon anno dal mondo degli anime e manga: le migliori illustrazioni originali!

Tanti auguri da tutto lo staff di Everyeye.it per un buon 2024! Anche il mondo degli anime e dei manga festeggia con noi, con delle illustrazioni inedite da non perdere assolutamente. Da Oshi No Ko a My Hero Academia, tantissimi mangaka e studi hanno pubblicato delle visual completamente originali e ufficiali. Vediamone alcune insieme.

In Giappone, l'arrivo del nuovo anno è una celebrazione di grande importanza. Come abbiamo potuto vedere molto spesso negli anime, i festeggiamenti sono costituite principalmente da visite ai templi, scambio di cartoline di Capodanno note come e la degustazione del tradizionale pasto chiamato "osechi", un misto di frutta, pesce, carne e dolci serviti in delle jubako, un contenitore di latta simile ai classici porta-pranzo.

Dal punto di vista dell'astrologia orientale, il 2024 sarà l'"Anno del Drago". Non solo tutti coloro che nasceranno nel corso di quest'anno saranno sotto il segno zodiacale del drago, ma i tratti distintivi di questo segno portano un buon auspicio con sé: forza, determinazione e creatività.

In sintonia con questo tema, numerosi artisti hanno scelto il drago come protagonista nelle loro illustrazioni per dare il benvenuto al nuovo anno. Tantissimi anime hanno preso parte ai festeggiamenti, come le B-Komachi di Oshi No Ko, il quartetto di Re:Zero, Akane e Yamada di My Love Story with Yamada-Kun at Lv999, e il gruppo del tirocinio per eroi di My Hero Academia formato da Ochaco, Tsuyu, Nejire e l'eroina professionista Ryukyu.



Non mancano Eiichiro Oda con un'illustrazione dedicata all'iconico One Piece e un grazioso crossover di Ichigo e Ninny, rispettivamente protagonisti di Bleach e Burn The Witch, due titoli dello stesso universo nati dalla mente di Tite Kubo. Questo nuovo anno si prospetta meraviglioso dal punto di vista degli adattamenti animati: tantissimi titoli ritorneranno, mentre molti altri faranno il loro debutto sul piccolo schermo. Ecco tutti gli anime in uscita nell'inverno del 2024.