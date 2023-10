Buon Halloween dagli anime: ecco le illustrazioni con i personaggi più famosi

Buon Halloween a tutti dallo staff di Everyeye! Nella speranza che possiate festeggiare al meglio questo giorno, alcuni artisti hanno rilasciato delle illustrazioni per questa festività così speciale. Di seguito trovate tutte gli artwor e i mangaka che li hanno realizzati.

Di seguito, la lista in ordine alfabetico di tutti gli artisti e le loro opere:

Akira Amano ( Il mistero di Ron Kamonohashi )

) Kamio Fukuchi ( Yowa Yowa Sensei )

Imigimuru ( Kono Bijutsubu ni wa Mondai ga Aru! ), la didascalia cita "mostrami le caramelle!"

Sato Kanae ( Saving Sweets for After-Hours )

Ran Kuze (Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms)

Rin Miasa (Koigakubo-kun Stole My First Time)

Shinichi Fukuda ( My Dress-Up Darling )

) Nihon Falcom (The Legend of Heroes)

Bkub Okawa (Pop Team Epic)

Sōichirō Yamamoto (Karakai jozu no Takagi-san)

Cosa ne pensate di queste adorabili illustrazioni? Anche se negli anime non siamo abituati a veder festeggiare Halloween, i nostri illustratori preferiti hanno comunque voluto regalarci qualcosa di magico per questa giornata. Se ancora non sapete cosa fare questa sera, vi consigliamo una serata con i migliori anime spaventosi al punto giusto! Fare binge watching di serie horror è sempre l'opzione adatta. Se invece cercate qualcosa di leggermente diverso, questi cinque anime mischiano l'horror con il romanticismo per un connubio perfetto.