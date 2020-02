Una buona notizia per Interspecies Reviewers: un'emittente televisiva acquista i diritti

Il "caso Interspecies Reviewers", rimosso da numerosi portali streaming e altrettante emittenti televisive, ha aperto una controversia che ha coinvolto persino l'Europa. Infatti, molti siti legati all'intrattenimento on-demand, come Wakanim, hanno annullato la distribuzione della serie. Eppure, sembra finalmente affiorare una luce in fondo al buco.

Dopo aver spezzato in due la critica e costretto My Anime List ad adottare delle contromisure per far fronte al rigonfiamento dei voti, sembrava non esserci più alcun futuro in Giappone dell'adattamento animato del manga. La polemica in riferimento ai "contenuti considerati eccessivamente spinti", anche in rapporto all'originale cartaceo, aveva limitato fortemente la capillarità della distribuzione dell'opera sul suolo nazionale.

In favore della causa dell'anime è subentrata l'emittente televisiva Gifu Broadcasting che ha annunciato che inizierà a distribuire la serie, nel formato con censura, sul proprio canale a partire dal 28 febbraio per poi mettersi in pari entro la settimana seguente.

Una notizia decisamente positiva per una serie dalla tanto travagliata distribuzione in Giappone. La polemica, infatti, aveva persino coinvolto la doppiatrice di Meidri, intervenuta in difesa di Interpsecies Reviewers e della propria professione. E voi, invece, cosa ne pensate di questa notizia positiva, seppur ancora lontana da un lieto fine? Lasciateci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.