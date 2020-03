Buone notizie per Interspecies Reviewers, un'altra emittente si offre per la pubblicazione

Come forse saprete, nel corso di queste ultime settimane aveva fatto largamente parlare il nuovo anime Interspecies Reviewers, il quale era stato rimosso da numerosi portali streaming e diverse emittenti televisive a seguito di varie critiche da parte del pubblico che avevano definito l'opera "troppo spinta".

A seguito dell'evento, con il pubblico che si era conseguentemente spaccato tra chi riteneva giusta la decisione e chi, al contrario, affermava che il tutto non fosse accettabile, sempre più emittenti e siti specializzati nel contesto streaming avevano deciso di tirarsi indietro nella speranza di non farsi travolgere dall'ondata di attacchi che avevano raggiunto la produzione.

Come si usa dire, però, l'importante non è che se ne parli bene o male, ciò che conta è che se ne parli. Il polverone scaturito ha infatti portato la serie a divenire una tra le più chiacchierate sui social, con innumerevoli spettatori che si sono subito lanciati sul web per visionarla. L'attenzione è stata talmente alta che l'emittente Gifu Broadcasting System deciso di fare il grande passo, offrendo a Interspecies Reviewers la possibilità di andare in onda.

Una buona notizia a cui ne fa ora seguito un'altra, con l'annuncio ufficiale che anche la Biwako Broadcasting della Prefettura di Shiga ha deciso di farsi avanti per la pubblicazione degli episodi. Secondo quanto dichiarato, infatti, i nuovi episodi verranno rilasciati dal 7 marzo, con due puntate che verranno trasmesse ogni sabato fino all'11 aprile 2020, una notizia che farà sicuramente la felicità dei fan.